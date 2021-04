Si vaccina il giorno del suo 101esimo compleanno (Di venerdì 2 aprile 2021) Il regalo dell’immunità nel giorno del suo 101º compleanno, per giunta alla stessa identica ora della nascita: «Sono venuto al mondo alle 10 del mattino del 2 aprile 1920. E anche allora era venerdì santo», racconta il super-nonno Odilo Bergamasco, che esattamente alle 10 di venerdì 2 aprile ha ricevuto – al palasport di Cividale – la seconda dose del vaccino Pfizer. L’incredibile serie di conseguenze lo ha reso una “star”, il protagonista di una storia da passare agli annali: primo centenario vaccinato nel palazzetto polifunzionale cittadino, Odilo – mente lucidissima e aspetto impeccabile, elegante sulla sua carrozzina – è arrivato da Medeuzza di San Giovanni al Natisone, accompagnato dal figlio Eldo (videoproduzioni Petrussi). Leggi su udine20 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il regalo dell’immunità neldel suo 101º, per giunta alla stessa identica ora della nascita: «Sono venuto al mondo alle 10 del mattino del 2 aprile 1920. E anche allora era venerdì santo», racconta il super-nonno Odilo Bergamasco, che esattamente alle 10 di venerdì 2 aprile ha ricevuto – al palasport di Cividale – la seconda dose del vaccino Pfizer. L’incredibile serie di conseguenze lo ha reso una “star”, il protagonista di una storia da passare agli annali: primo centenarioto nel palazzetto polifunzionale cittadino, Odilo – mente lucidissima e aspetto impeccabile, elegante sulla sua carrozzina – è arrivato da Medeuzza di San Giovanni al Natisone, accompagnato dal figlio Eldo (videoproduzioni Petrussi).

Ultime Notizie dalla rete : vaccina giorno Liguria, si vaccina anche a Pasqua 'Questo fine settimana la campagna vaccinale non si fermerà: i vari centri vaccinali si prenderanno un giorno di riposo a rotazione, tra sabato e lunedì. Ma se non arriveranno le dosi consegnate nei tempi previsti, saremo costretti a rallentare un po' la campagna'. Così il presidente della Regione ...

Hub vaccinali Bergamasca, Fontana: siamo pronti per la campagna massiva A Zogno si vaccina dove si fa sport A Zogno, l'hub è ospitato presso il palazzetto dello sport. ... saranno 6 le postazioni operative che permetteranno oltre 800 somministrazioni al giorno. La ...

Coronavirus, ultime notizie. Vaccino Pfizer efficace al 91% dopo 6 mesi. Figliuolo: obiettivo ... Il Sole 24 ORE Vaccini: Costa,in un mese da 60mila dosi al giorno a 280mila Da quando ci siamo insediati, siamo passati da 60mila somministrazioni al giorno alle 250mila e prima di aprile siamo arrivati addirittura a oltre 280.000". A fare il punto sui numeri della campagna ...

Chiara Ferragni attacca: «Nonna di Fedez vaccinata solo perché sono famosa». Ma Ats Milano smentisce Chiara Ferragni si scaglia contro la gestione della campagna vaccinale in Lombardia. In un lungo post su Instagram spiega: «Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete ...

