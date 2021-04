SI: nuovi incarichi segreteria, nella squadra con Fratoianni anche Silvia Prodi (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – Sono stati definiti gli incarichi di lavoro della nuova segreteria nazionale di Sinistra Italiana, alla fine del percorso del secondo congresso nazionale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – Sono stati definiti glidi lavoro della nuovanazionale di Sinistra Italiana, alla fine del percorso del secondo congresso nazionale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : SI: nuovi incarichi segreteria, nella squadra con Fratoianni anche Silvia Prodi... - Rita50432255 : RT @alessiamosca: Iniziano per me altre sfide: incarichi nuovi e rinnovati - mathieulaine : RT @alessiamosca: Iniziano per me altre sfide: incarichi nuovi e rinnovati - ersiliascarpett : RT @alessiamosca: Iniziano per me altre sfide: incarichi nuovi e rinnovati - monicanardi : RT @alessiamosca: Iniziano per me altre sfide: incarichi nuovi e rinnovati -