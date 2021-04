Servizi domiciliari socio-assistenziali, l’appello della Regimenti all’UE (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “L’Ue stanzi dei fondi da destinare allo sviluppo, negli Stati membri, del sistema dei Servizi domiciliari socio-assistenziali per i pazienti Covid-19, con l’obiettivo di azzerare i rischi di contagio e scongiurare la saturazione delle strutture ospedaliere”. Lo dichiara l’eurodeputata della Lega e componente della commissione Sanità pubblica Luisa Regimenti, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea. “In Italia – aggiunge – le terapie intensive sono in molti casi al collasso. La conferma arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che parla di ricoveri in crescita e di preoccupanti dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive. Come nel Lazio, dove è stata superata la soglia del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – “L’Ue stanzi dei fondi da destinare allo sviluppo, negli Stati membri, del sistema deiper i pazienti Covid-19, con l’obiettivo di azzerare i rischi di contagio e scongiurare la saturazione delle strutture ospedaliere”. Lo dichiara l’eurodeputataLega e componentecommissione Sanità pubblica Luisa, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea. “In Italia – aggiunge – le terapie intensive sono in molti casi al collasso. La conferma arriva dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che parla di ricoveri in crescita e di preoccupanti dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive. Come nel Lazio, dove è stata superata la soglia del ...

