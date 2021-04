Serie B: Virtus Entella-Monza, probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 2 aprile 2021) Stasera alle 19 Virtus Entella-Monza. Queste due squadre stanno disputando due campionati opposti, ed entrambe hanno bisogno di più punti possibili per cercare di raggiungere il proprio obbiettivo. Il Monza è favorito per la vittoria finale, ma in partite come queste tutto è possibile. Ultima spiaggia per la Virtus Entella La Virtus Entella è ultima in classifica a 21 punti. Sono 8 distanze dai playout, ma le ultime due sconfitte con Empoli e Cremonese hanno affossato la squadra di Vivarini che ormai vede poche chance di recupero. Aritmeticamente è ancora possibile, e per questo stasera hanno un bisogno disperato di vincere. Conquistare 3 punti contro il Monza potrebbe essere la chiave per ricominciare ad accumulare punti, ed a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Stasera alle 19. Queste due squadre stanno disputando due campionati opposti, ed entrambe hanno bisogno di più punti possibili per cercare di raggiungere il proprio obbiettivo. Ilè favorito per la vittoria finale, ma in partite come queste tutto è possibile. Ultima spiaggia per laLaè ultima in classifica a 21 punti. Sono 8 distanze dai playout, ma le ultime due sconfitte con Empoli e Cremonese hanno affossato la squadra di Vivarini che ormai vede poche chance di recupero. Aritmeticamente è ancora possibile, e per questo stasera hanno un bisogno disperato di vincere. Conquistare 3 punti contro ilpotrebbe essere la chiave per ricominciare ad accumulare punti, ed a ...

