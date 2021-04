Serie B | vincono Lecce | Cosenza e Pescara | pari Frosinone Poker Brescia

Advertising

tabellamercatob : 12^ritorno #SerieBKT Finali sei gare delle 19.00 Vincono #Brescia, #Lecce #Reggina e #Vicenza 14 gol in totale, do… - tabellamercatob : 12^ritorno #SerieBKT Fine primi tempi sei gare delle 19.00 Vincono #Brescia, #Lecce e #Vicenza 0-0 le altre partit… - valdarnovolley : ???????????? ????/?? ?????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????????? ?????? ??-?? (????-??; ????-????; ????-??) ? - antonio_staglia : RT @juventibus: ???? L'incredibile Serie TV western con colpi di scena, duelli, rapine di bestiame e una surreale giustizia sommaria in cui i… - Nicola89144151 : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vincono

Corriere dello Sport.it

... Ceter per Busellato per il tre ad uno! Termina il match,gli abruzzesi. (agg. Umberto Tessier) RISULTATIB, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Pescara resta vivo! Live score LA SBLOCCA GALANO!...RISULTATIB, CLASSIFICA/ Diretta gol live: nella noiaEmpoli e Monza! RISULTATIB: SI TORNA IN CAMPO! Dopo uno lungo stop per gli impegni con le nazionali , ecco che il campionato ...Pescara e Cosenza vincono le gare del pomeriggio ... I ciociari falliscono nuovamente fra le mura amiche, come spesso è accaduto in questa serie B.I due portieri i migliori in campo, Alvini recrimina giustamente per la mancata espulsione di Zampano nel primo tempo. Vincono Pescara e Cosenza, lunedì c’è il Brescia REGGIO EMILIA – Un punto che ...