Serie B | Venezia-Reggina | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) LaB, per la sua 31a giornata di campionato, si ferma anche al Penzo didove i padroni di casa arancioneroverdi accolgono tra le mura amiche la compagine calabrese delle Stretto di Messina in un match importantissimo per entrambe le società. I veneti cercano di difendere il proprio posto nella zona playoff sperando, anche, di accorciare sul secondo posto valido per laA. Gli amaranto, invece, vogliono un’affermazione prestigiosa che sospingerebbe in alto la società della Calabria. Ecco le ultime da. Fin qui, la stagione deldi Paolo Zanetti è da incorniciare: i lagunari, accreditati per disputare un tranquillo campionato di metà classifica, si sono imposti in campionato raccogliendo risultati fantastici che hanno collocato i veneti al ...