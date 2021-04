Serie B, tre punti pesanti per il Pescara sul Pisa. 0-0 tra Frosinone e Reggiana (Di venerdì 2 aprile 2021) Si sono concluse le due gare di Serie B valide per il 31esimo turno con calcio d’inizio alle 17.00: il Pescara conquista tre punti pesanti per mantenere vive le speranze di salvezza ai danni del Pisa, 3-1 il risultato finale all’Adriatico. Per gli abruzzesi segnano Galano e Machis, nel recupero di Marconi accorcia le distanze per gli ospiti, ma Busellato la chiude al 97?. Pareggio a reti bianche tra Frosinone e Reggiana, continua il brutto momento per i ciociari, quella di oggi è la quarta gara consecutiva senza segnare. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Si sono concluse le due gare diB valide per il 31esimo turno con calcio d’inizio alle 17.00: ilconquista treper mantenere vive le speranze di salvezza ai danni del, 3-1 il risultato finale all’Adriatico. Per gli abruzzesi segnano Galano e Machis, nel recupero di Marconi accorcia le distanze per gli ospiti, ma Busellato la chiude al 97?. Pareggio a reti bianche tra, continua il brutto momento per i ciociari, quella di oggi è la quarta gara consecutiva senza segnare. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

