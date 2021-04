Serie B | Chievo Verona-Spal | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) La sfida trache verrà giocata venerdì 2 dalle ore 19, vede in scena due squadre con le stesse ambizioni: mantenere la zona playoff senza farsi raggiungere dalle inseguitrici. Questo match sarà equilibrato come ci mostra la classifica? La sfida trache andrà il scena allo Stadio Bentegodi vede di fronte due squadre con lo stesso obiettivo: mantenere la zona playoff. Ilarriva da quattro partite non positive: due sconfitte e due pareggi. Le sconfitte sono arrivate con il Vicenza ed il Lecce, mentre i pareggi con il Frosinone e la Reggiana. Lainvece nelle ultime quattro ha conquistato due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Le vittorie sono arrivate con il Pescara ed il Cittadella, il ...