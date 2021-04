Serie B | Brescia-Pordenone | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stasera alle 19. Match valido per la 31a giornata diB, tra dueche stanno attraversando periodi opposti. Ildall’arrivo di Clotet è rinato, accumulando vittorie che gli hanno fatto scalare la classifica. Ilinvece non trova un successo da 7 giornate, e di questo passo rischia la retrocessione. Illotta per la promozione? Ildi Clotet è di un altro livello. Le rondinelle quest’anno hanno cambiato 4 allenatori, ma solo con lo spagnolo stanno rendendo al massimo. Dalla zona retrocessione, il catalano ha portato ilin 10a posizione, e nelle ultime giornate lotterà per un posto nei playoff. Sono 5 i punti che li separano dal Chievo 8o, ma hanno ancora tempo ...