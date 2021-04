Serbia-Portogallo: fascia di capitano di Ronaldo venduta all’asta per 64 mila euro (Di venerdì 2 aprile 2021) La fascia di capitano di Cristiano Ronaldo finisce a un asta per beneficenza in Serbia e viene pagata da un anonimo acquirente per 64mila euro, a darne notizia i media serbi. La fascia, utilizzata da Cr7 durante il match di sabato scorso Serbia-Portogallo finita 2-2 era stata gettata dal portoghese dopo l’annullamento di un gol, l’oggetto è stato raccolto da un vigile del fuoco, Djordje Vukicevic, ed è stato battuto all’asta con l’idea di aiutare un bambino di sei mesi, il piccolo Gavrilo Djurdjevic, affetto da atrofia muscolare spinale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ladidi Cristianofinisce a un asta per beneficenza ine viene pagata da un anonimo acquirente per 64, a darne notizia i media serbi. La, utilizzata da Cr7 durante il match di sabato scorsofinita 2-2 era stata gettata dal portoghese dopo l’annullamento di un gol, l’oggetto è stato raccolto da un vigile del fuoco, Djordje Vukicevic, ed è stato battutocon l’idea di aiutare un bambino di sei mesi, il piccolo Gavrilo Djurdjevic, affetto da atrofia muscolare spinale. SportFace.

