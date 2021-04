Semplici: “Domani non è un dentro o fuori. Mancherà Ceppitelli, neanche Marin al meglio” (Di venerdì 2 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Semplici ha parlato della condizione dei suoi prima della partita contro il Verona. Ecco le parole del tecnico del Cagliari: “Luca Ceppitelli non sarà della partita per un problema al polpaccio e non sarà tra i convocati, Razvan Marin ha fatto tre partite in 8 giorni: non è nelle migliori condizioni e sarà sicuramente con noi, vedremo se inserirlo subito tra i titolari. È tutto sotto controllo, ha fatto tampone ed è risultato negativo: stiamo prendendo tutte le precauzioni, ma credo che possa essere convocato. Il Verona ha una mentalità importante, dobbiamo cercare di dimostrare quello che finora non siamo riusciti a fare“. Su Pereiro e la classifica: “Pereiro è un giocatore di grande qualità, nel 3-5-2 o fa la seconda punta o la mezzala più offensiva, oppure si cambia il modulo e va a fare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Leonardoha parlato della condizione dei suoi prima della partita contro il Verona. Ecco le parole del tecnico del Cagliari: “Lucanon sarà della partita per un problema al polpaccio e non sarà tra i convocati, Razvanha fatto tre partite in 8 giorni: non è nelle migliori condizioni e sarà sicuramente con noi, vedremo se inserirlo subito tra i titolari. È tutto sotto controllo, ha fatto tampone ed è risultato negativo: stiamo prendendo tutte le precauzioni, ma credo che possa essere convocato. Il Verona ha una mentalità importante, dobbiamo cercare di dimostrare quello che finora non siamo riusciti a fare“. Su Pereiro e la classifica: “Pereiro è un giocatore di grande qualità, nel 3-5-2 o fa la seconda punta o la mezzala più offensiva, oppure si cambia il modulo e va a fare ...

