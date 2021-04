Semifinale Sinner-Bautista Agut in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi va in scena la Semifinale della parte alta del Masters 1000 di Miami 2021 che vede opposti Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut. Il giovanissimo azzurro ha sconfitto in due set lottati il talentuoso kazako Alexander Bublik in due set. Il nativo di San Candido ora ritrova lo spagnolo che ha già battuto recentemente al torneo di Dubai, solo per 7-5 al terzo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Sinner e Bautista andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 2 aprile, alle ore 19:00 italiane sul campo principale. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)va in scena ladella parte alta deldiche vede opposti Jannike Roberto. Il giovanissimo azzurro ha sconfitto in due set lottati il talentuoso kazako Alexander Bublik in due set. Il nativo di San Candido ora ritrova lo spagnolo che ha già battuto recentemente al torneo di Dubai, solo per 7-5 al terzo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena nella giornata odierna, venerdì 2 aprile, alle ore 19:00 italiane sul campo principale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, ...

