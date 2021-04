Semifinale Rublev-Hurkacz in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) stanotte si disputa la seconda Semifinale del Masters 1000 di Miami 2021 che vede opposti Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. Il russo non ha tradito i pronostici della vigilia, superando in due lottati set il giovane americano Sebastian Korda. Una vera e propria sorpresa invece quella sganciata dal polacco, capace di battere in rimonta Stefanos Tsitsipas, il numero 2 del seeding. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Rublev e Hurkacz andrà in scena nella notte odierna, tra venerdì 2 e sabato 3 aprile, alle ore 01:00 italiane sul campo principale. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con live streaming disponibile tramite la piattaforma Sky Go. In ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021)si disputa la secondadeldiche vede opposti Andreye Hubert. Il russo non ha tradito i pronostici della vigilia, superando in due lottati set il giovane americano Sebastian Korda. Una vera e propria sorpresa invece quella sganciata dal polacco, capace di battere in rimonta Stefanos Tsitsipas, il numero 2 del seeding. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena nella notte odierna, tra venerdì 2 e sabato 3 aprile, alle ore 01:00 italiane sul campo principale. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. In ...

