Sedici anni senza Papa Giovanni Paolo II | la causa della morte di Wojtyla

Oggi, venerdì 2 aprile, ricorre l'anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II: il pontefice polacco è entrato nel cuore di tutti i fedeli e ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Il 2 aprile del 2005 moriva a Roma Karol Jozef Wojtyla, il 264esimo Papa della Chiesa cattolica e il primo di origini straniere dopo oltre 400 anni. Nato a Wadowice, in Polonia, fu eletto il 16 ottobre 1978 e scelse il nome Giovanni Paolo II in ricordo del suo predecessore. Il suo è stato il terzo pontificato più lungo della storia, dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a San Pietro.

