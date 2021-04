“Se lo conosci lo ami”, i Villa PerBene per la Giornata Mondiale dell’Autismo (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ultimo video dei Villa PerBene cerca di sensibilizzare gli spettatori sulla tematica dell’Autismo in occasione della Giornata Mondiale Oggi 2 Aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Autismo. In tutto il Mondo le Istituzioni cercano di sensibilizzare i cittadini su questa delicata tematica e anche gli artisti sono impegnati su questo fronte. Un esempio sono i Villa PerBene che alle 13.30 pubblicano il loro ultimo video “Se lo conosci lo ami”. Un modo per cercare di avvicinare le persone a questo tipo di disturbo e per far capire a tutti quanto coloro affetti da autismo siano persone straordinarie e davvero speciali. LINK ALLA PAGINA FACEBOOK DEI “Villa ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ultimo video deicerca di sensibilizzare gli spettatori sulla tematicain occasione dellaOggi 2 Aprile si celebra la. In tutto il Mondo le Istituzioni cercano di sensibilizzare i cittadini su questa delicata tematica e anche gli artisti sono impegnati su questo fronte. Un esempio sono iche alle 13.30 pubblicano il loro ultimo video “Se lolo ami”. Un modo per cercare di avvicinare le persone a questo tipo di disturbo e per far capire a tutti quanto coloro affetti da autismo siano persone straordinarie e davvero speciali. LINK ALLA PAGINA FACEBOOK DEI “...

