Se i cani «annusano» il Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) I cani sarebbero in grado di identificare i casi di Covid-19 tramite l'olfatto, in pratica annusando la persona a cui si avvicinano. È questa la conclusione a cui si é giunti dopo una serie di studi in tutto il mondo. Ecco cosa dice la scienza. Nella letteratura medica l'uso di questi animali risale al 1989, dove un cane ha fiutato il melanoma del suo padrone. I cani sono in grado infatti di rilevare alcune particelle chimiche con il loro sistema olfattivo canino, dotato di un esteso epitelio olfattivo (170 cm2 e 17 volte maggiore dell'uomo) e di un gran numero di recettori olfattivi (oltre 300 milioni di recettori rispetto a 5 milioni nell'uomo). Grazie a questa loro capacità possono rilevare l'odore di particolari molecole e composti che cambiano durante le malattie, producendo interazioni biochimiche che si ...

