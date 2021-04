Scuola | mascherina obbligatoria anche per i bambini al di sotto dei 12 anni | decreta il Consiglio di Stato

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 aprile 2021) Pur “nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contenon si caratterizza per la ‘manifesta irragionevolezza’, che sola consentirebbe a questo Giudice un intervento inibitorio; nella sostanza, invece gli appellanti chiederebbero in questa sede che il Giudice valuti, con scelta preferenziale tra due motivate opinioni scientifiche, quella da loro propugnata; ciò comporterebbe la inammissibile surroga giurisdizionale rispetto alle decisioni di cui il Governo si assume per intero tutta la responsabilità”. Come sempre, a leggerlo, così ‘tecnico ed ingarbugliato’ si fa fatica a decifrare ma, in poche parole questa è la ‘formula’ attraverso la quale ildiha di fatto respinto ‘un’istanza cautelare’ che avevano proposto alcuni genitori circa l’uso dei dispositivi a ...