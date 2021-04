Scuola in estate: a giugno recupero apprendimenti, luglio e agosto socializzazione. Il piano di Bianchi (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministero dell'Istruzione intende sottoscrivere un accordo con tutte le regioni per la realizzazione di attività educative da parte delle scuole nel periodo da giugno a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ministero dell'Istruzione intende sottoscrivere un accordo con tutte le regioni per la realizzazione di attività educative da parte delle scuole nel periodo daa settembre. L'articolo .

Scuola in estate, Bianchi: “Per i più fragili nelle zone più fragili. Piano a fine mese”. Ecco come Orizzonte Scuola Scuola anche in estate: la proposta del Miur alle Regioni Il ministero dell’Istruzione intende sottoscrivere un accordo con tutte le regioni per la realizzazione di attività educative da parte delle scuole nel periodo da giugno a settembre. È quanto emerso ...

Scuola, Quaresimale: proposta del Miur per attività in estate PESCARA – Il ministero dell’Istruzione intende sottoscrivere un accordo con tutte le regioni per la realizzazione di attività educative da parte delle scuole nel periodo da giugno a settembre. È quant ...

