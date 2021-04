Scuola, Consiglio di Stato conferma obbligo mascherina tra 6-12 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – I bambini tra i 6 e i 12 anni continueranno ad avere l’obbligo della mascherina tra i banchi di scuola. A confermarlo la terza sezione del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare di una coppia di genitori che contestava l’obbligo in età scolare sotto i 12 anni per “problemi respiratori o segni di affaticamento connessi all’uso della mascherina in classe”. A fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, si legge, “esistono altre documentazioni scientifiche da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina. Ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani”. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – I bambini tra i 6 e i 12 anni continueranno ad avere l’obbligo della mascherina tra i banchi di scuola. A confermarlo la terza sezione del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare di una coppia di genitori che contestava l’obbligo in età scolare sotto i 12 anni per “problemi respiratori o segni di affaticamento connessi all’uso della mascherina in classe”. A fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, si legge, “esistono altre documentazioni scientifiche da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina. Ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani”.

