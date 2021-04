Scotland Yard | condannato agente per terrorismo neonazi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Undi, polizia metropolitana, rischia il carcere dopo aver agito come reclutatore per un gruppo terroristicodenominato National Action. Benjamin Hannam del nord di Londra, è il primodi polizia a essereper coinvolgimento indi estrema destra. Perchè l’arresto dell’? Il 22enne, giudicato colpevole da una giuria

Un poliziotto britannico di, la polizia metropolitana di Londra, è stato condannato oggi per appartenenza a un gruppuscolo di estrema destra fuorilegge, bandito da tempo come "neo nazista" nel Regno Unito e ...Un poliziotto è sospettato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di due colleghe a, la polizia di Londra. L'indagine, in fase preliminare e coperta finora dal riserbo, è stata svelata da un'inchiesta condotta dalla Bbc e arriva a poche settimane di distanza dalle ...Nuove ombre su Scotland Yard, la polizia di Londra, costretta a indagare un proprio uomo sospettato d'aver violentato due colleghe. L'indagine, in fase preliminare e coperta finora dal riserbo, è ...Un poliziotto è sospettato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di due colleghe a Scotland Yard, la polizia di Londra. L’indagine, in fase preliminare e coperta finora dal riserbo, è stata ...