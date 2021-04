SBK test Barcellona | Rea | ' Siamo veloci | ma possiamo ancora crescere'

(Di venerdì 2 aprile 2021) Le due giornate didel mondiale Superbike sul circuito disi sono chiuse con Jonathan Rea davanti a tutti in sella alla nuova Kawasaki Ninja ZX - 10RR , con cui ha già iniziato a ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK test

Barcellona: le foto della prima giornata 'Sono contento del mio passo gara' Rea ha lavorato sia sul giro singolo, sia in previsione della gara, risultando già competitivo: ' Nella seconda ...Giunge al termine la due giorni dicollettivi Superbike al Montmelò di Barcellona. Dopo la prima posizione di mercoledì, Jonathan Rea si ripete siglando il miglior tempo in 1'40"264. Rispetto alla prima giornata i cronologici sono ...Il sei volte campione del mondo ha chiuso le due giornate sul circuito di Catalunya davanti a tutti e risultando già estremamente competitivo: "Mi sento già a mio agio sulla nuova NInja" ...SBK: "La botta che ho preso in allenamento mi ha provocato più dolore di quanto mi sarei aspettato". Haslam: "La Honda è migliorata molto sopratutto sull'elettronica" ...