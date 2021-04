Satan Shoes | Nike ottiene il blocco della vendita delle scarpe con una goccia di sangue umano – Il video

(Di venerdì 2 aprile 2021) La multinazionale d’abbigliamento sportivoha ottenuto la sospensione, un modello customizzato di Air Max ’97, più note in Italia come Silver, ispirate all’Inferno e realizzate dal collettivo di Brooklyn Mschf, famoso per opere e progetti controversi, come l’installazione di una pistola da paintball su uno Spot, il robot quadrupedeBoston Dynamics, modificato per «replicare incubi comuni». I problemi sul marchio La decisione è stata presa dopo le azioni legali portate avanti dal colosso americano nei confronti del gruppo di designer, che avevano prodotto 666 paia di, al costo di 1.018 dollari, contenenti una miscela di inchiostro e gocce dinella ...

Advertising

qn_giorno : #satanshoes #Nike La Nike vince la battaglia contro le 'Satan Shoes' con sangue umano nella suola.… - messveneto : Una goccia di sangue umano nella suola: Nike vince la causa contro le sneakers sataniche del rapper Lil Nas X: Le «… - emmacarmignani : RT @news_dei_vip: Le “Satan Shoes” di Lil Nas X che contengono una goccia di sangue umana sono esaurite dopo neanche un minuto #lilnasX htt… - Ticinonline : Un giudice blocca le 'Satan Shoes' #satanshoes #nike - studiomarzocchi : Ultima Ora: Nike contro Satan Shoes: stop alle vendite delle scarpe con sangue umano #economia #italia #governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Satan Shoes

I boss del brand sportivo denunciano il rapper per una violazione di marchio. Il giudice ferma la vendita. La vendita delle scarpe Nike di Lil Nas X, chiamate, stata interrotta da un giudice di New York mentre in corso la battaglia legale tra il cantante e il super brand.A partire dalla produzione delle, le scarpe ideate da MSCHF insieme al rapper che contengono sangue umano nella suola. Sono delle Air Max 97 in limited edition modificate e con una goccia ...New York - Un giudice federale ha dato ragione alla Nike, ordinando la sospensione temporanea delle vendite delle "Satan Shoes" rosse e nere prodotte da una società con sede a New York in ...A una settimana dall’uscita del nuovo singolo di Lil Nas X “Montero (call me by your name), non si placano le polemiche attorno al video ...