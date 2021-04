Satan Shoes, Nike ottiene il blocco della vendita delle scarpe con (una goccia di) sangue umano – Il video (Di venerdì 2 aprile 2021) La multinazionale d’abbigliamento sportivo Nike ha ottenuto la sospensione della vendita delle Satan Shoes, un modello customizzato di Air Max ’97, più note in Italia come Silver, ispirate all’Inferno e realizzate dal collettivo di Brooklyn Mschf, famoso per opere e progetti controversi, come l’installazione di una pistola da paintball su uno Spot, il robot quadrupede della Boston Dynamics, modificato per «replicare incubi comuni». I problemi sul marchio La decisione è stata presa dopo le azioni legali portate avanti dal colosso americano nei confronti del gruppo di designer, che avevano prodotto 666 paia di scarpe, al costo di 1.018 dollari, contenenti una miscela di inchiostro e gocce di sangue umano nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) La multinazionale d’abbigliamento sportivoha ottenuto la sospensione, un modello customizzato di Air Max ’97, più note in Italia come Silver, ispirate all’Inferno e realizzate dal collettivo di Brooklyn Mschf, famoso per opere e progetti controversi, come l’installazione di una pistola da paintball su uno Spot, il robot quadrupedeBoston Dynamics, modificato per «replicare incubi comuni». I problemi sul marchio La decisione è stata presa dopo le azioni legali portate avanti dal colosso americano nei confronti del gruppo di designer, che avevano prodotto 666 paia di, al costo di 1.018 dollari, contenenti una miscela di inchiostro e gocce dinella ...

