Sassuolo-Roma | De Zerbi | “Nazionali? Noi seguiamo la coscienza | non penso a cosa fanno gli altri”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nel corso di un'intervista rilasciata al canale ufficiale del club, ha parlato della partita di domani contro la Roma, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A: "La decisione di estromettere Locatelli e Ferrari è stata una scelta condivisa tra me, la società e lo staff medico. Una scelta forte, fatta con fermezza e grande convinzione. La cosa facile potrebbe essere dire 'Locatelli e Ferrari sono positivi'. No, sono negativi ad oggi ma hanno avuto contatti con il gruppo squadra Italia dove si è creato un focolaio. Abbiamo ritenuto giusto andare oltre agli interessi lavorativi personali per tutelare la salute nostra, del gruppo squadra Sassuolo, delle famiglie del Sassuolo. Ancora ieri in Italia ci sono stati tanti morti. Noi ci ...

