“Sapete che non è da me ma devo parlare”. Andrea Cerioli, l’attacco della fidanzata dopo la ‘bufera’ in diretta tv (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel sesto appuntamento serale de L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha chiamato in disparte Andrea Cerioli che nei giorni precedenti si era emozionato confessando il suo desiderio di diventare padre. “Penso che sia la gioia più bella della vita e il lavoro più impegnativo – spiega il naufrago alla conduttrice – non bisogna premere su questa cosa, quando sarà il momento giusto lo sarà per entrambi”. Andrea si commuove e si riferisce alla sua compagna Arianna Cirrincione che si sente meno pronta rispetto a lui. “Ne abbiamo parlato spesso, non ci piace programmare”, replica invece in studio la compagna dell’ex tronista che poi si rivolge ad Andrea e lo esorta a essere forte e a tirare fuori il suo carattere e la sua personalità. “Amore forza, stiamo tutti benissimo, però mi raccomando tirati su, hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel sesto appuntamento serale de L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha chiamato in disparteche nei giorni precedenti si era emozionato confessando il suo desiderio di diventare padre. “Penso che sia la gioia più bellavita e il lavoro più impegnativo – spiega il naufrago alla conduttrice – non bisogna premere su questa cosa, quando sarà il momento giusto lo sarà per entrambi”.si commuove e si riferisce alla sua compagna Arianna Cirrincione che si sente meno pronta rispetto a lui. “Ne abbiamo parlato spesso, non ci piace programmare”, replica invece in studio la compagna dell’ex tronista che poi si rivolge ade lo esorta a essere forte e a tirare fuori il suo carattere e la sua personalità. “Amore forza, stiamo tutti benissimo, però mi raccomando tirati su, hai ...

Chiara Ferragni attacca: 'La nonna di Fedez vaccinata solo per la nostra influenza' ' Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica ... Nonna Luciana farà il vaccino, ma quello che lei e Fedez volevano ottenere non era soltanto questo. ' ...

