Santa Maria Capua Vetere | il Comune rinforza la videosorveglianza

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Leonardo da Vinci, Il Cenacolo Vinciano (Ultima cena), 1495-1499, tempera e olio su int… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Domenico di Michelino, Dante e il suo poema, 1465, affresco nella Cattedrale di Santa… - cittaslow_intl : RT @InfoPoint_CdP: #BuonaPasqua #Pasqua2021 ??Un nostro breve video dal nostro canale Facebook per scoprire la 'Deposizione dalla Croce' ch… - LSU_Ferrara : RT @TurismoFerrara: La Chiesa di Santa Maria in Vado sorgeva nei pressi di un guado (vado) che permetteva l'attraversamento di uno dei cana… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

ilmattino.it

Inizia con queste parole l'intervento a 'Mattino Cinque' di Alfredo Cesarini , sindaco diNuova (Ancona), ricoverato in ospedale perché affetto da Covid - 19 dopo aver ceduto la dose del ...Un numero ristretto di coristi, messi a disposizione dal maestro Michele Fumanti, è quello che prenderà parte alle liturgie nella Cattedrale diAssunta, nel rispetto delle norme anti - ..."La mia non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto - Spiega il primo cittadino - però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le rego ...CIVITANOVA MARCHE - Dopo l’approvazione nel 2019 della convenzione tra Comune di Civitanova e il consorzio “Concordia” per la lottizzazione ex Sabatucci posta tra l’edificato di Santa Maria Apparente, ...