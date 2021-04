San Patrignano: su 450 positivi al Covid nessuno grave, si studia il caso della comunità (Di venerdì 2 aprile 2021) Desta attenzione il caso di San Patrignano, dove in autunno 450 ospiti sono risultati positivi, senza però riscontrare alcun caso grave. “Fenomeno curioso – riconosce il responsabile sanitario -. Ho passato i dati all’istituto Mario Negri di Milano e ai ricercatori della Sapienza di Roma”. San Patrignano e la pandemia da Covid Nella comunità di San Patrignano il Covid è arrivato solo ad ottobre. “Avendo 250 dipendenti che vivono all’esterno era prevedibile”, dice ad Adnkronos Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San Patrignano. Da dicembre ad oggi non si è registrato nessun nuovo positivo nella comunità di recupero più grande d’Europa. Durante la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Desta attenzione ildi San, dove in autunno 450 ospiti sono risultati, senza però riscontrare alcun. “Fenomeno curioso – riconosce il responsabile sanitario -. Ho passato i dati all’istituto Mario Negri di Milano e ai ricercatoriSapienza di Roma”. Sane la pandemia daNelladi Sanilè arrivato solo ad ottobre. “Avendo 250 dipendenti che vivono all’esterno era prevedibile”, dice ad Adnkronos Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San. Da dicembre ad oggi non si è registrato nessun nuovo positivo nelladi recupero più grande d’Europa. Durante la ...

