Samsung Galaxy SmartTag Plus | ormai ci siamo | spedizioni dal 12 aprile | RumorHDblog it

(Di venerdì 2 aprile 2021)è sempre più vicino: il tracker del colosso sudcoreano è stato avvistato sul sito del rivenditore di elettronica americano B&H. La pagina è ancora online: il prezzo è di 39,99 dollari, e le consegne dovrebbero partire tra pochissimi giorni – per la precisione il 12. L’unica colorazione disponibile è nera. Il“liscio” è stato presentato a inizio anno insieme agli smartphone della famigliaS21. È più piccolo ed è disponibile in due colorazioni (avena e nero), ma ci sono differenze più profonde: oltre al solito Bluetooth (versione 5.0, per la precisione), ilsupporterà anche il protocollo UWB o Ultra-Wideband, tecnologia che garantisce un tracking molto più preciso e ...

Samsung Galaxy SmartTag Plus è sempre più vicino: il tracker del colosso sudcoreano è stato avvistato sul sito del rivenditore di elettronica americano B&H. La pagina è ancora online: il prezzo è di 3 ...