Sampdoria | Ranieri | «Quagliarella il nostro Ibra Rinnovo? Non sono geloso»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Milan: le sue dichiarazioni Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Milan. GABBIADINI – «Gabbiadini ehanno formato la coppia principe dell’anno scorso. Non l’ho avuto perché si è infortunato come Keita e Torregrossa. Ma chi ha giocato al suo posto ha fatto ottime cose. Chiunque metti, la squadra gioca sempre nella stessa maniera. Oggi valuterò».– «È ilhimovic. Non si arrende mai. Sarei contento se firmasse. So che Ferrero ci vuole parlare al più presto. È passato un mese, ma...

Ad aprire il turno sarà il Milan di Stefano Pioli, impegnato a San Siro, alle ore 12.30, contro ladi. Il tecnico dei rossoneri ci presenta la sfida in conferenza stampa. Per ...Spread the love Oltre al futuro di Claudio, ancora tutto da decifrare, la...“Spero che arrivi il rinnovo del contratto per Quagliarella perché so che vuole terminare la carriera qua ed è il nostro Ibrahimovic, ...Probabili formazioni Milan Sampdoria: diretta tv e orario. Esaminiamo le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida per la 29^ giornata di Serie A.