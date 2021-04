Salvini, nuovo attacco a Speranza: «Stufo delle sue scelte sulla pelle degli italiani» (video) (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuove durissime accuse di Matteo Salvini a Roberto Speranza per la scelta del ministro della Salute di «sequestrare 60 milioni di italiani per tutto aprile». In un lungo colegamento telefonico con 7Gold, il leader della Lega usa toni tutt’altro che concilianti. «Speranza dice “nessuno soffi sull’inquietudine”? Qualcuno per motivi ideologici vuole tenere tutto chiuso, sono Stufo di scelte politiche sulla pelle degli italiani», ribadisce il leader del Carroccio, tornando ad attaccare il ministro della Salute. Il leader della Lega, ospite dell’Aria pulita, su 7Gold, sul tema delle aperture dopo Pasqua. «Io – sottolinea – mi fido della scienza”. “A che titolo – si chiede – un ministro può dire teniamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuove durissime accuse di Matteoa Robertoper la scelta del ministro della Salute di «sequestrare 60 milioni diper tutto aprile». In un lungo colegamento telefonico con 7Gold, il leader della Lega usa toni tutt’altro che concilianti. «dice “nessuno soffi sull’inquietudine”? Qualcuno per motivi ideologici vuole tenere tutto chiuso, sonodipolitiche», ribadisce il leader del Carroccio, tornando ad attaccare il ministro della Salute. Il leader della Lega, ospite dell’Aria pulita, su 7Gold, sul temaaperture dopo Pasqua. «Io – sottolinea – mi fido della scienza”. “A che titolo – si chiede – un ministro può dire teniamo ...

