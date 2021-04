Salta l'appuntamento per il vaccino: 'Verrete richiamati presto'. Ma tre anziani aspettano da due settimane (Di venerdì 2 aprile 2021) MONTE URANO - Verrete richiamati: l'appuntamento per il vaccino da inoculare a 3 ultraottantenni monturanesi per il 16 marzo all'ospedale di Montegranaro viene rimandato poche ore prima. Ma da allora ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) MONTE URANO -: l'per ilda inoculare a 3 ultraottantenni monturanesi per il 16 marzo all'ospedale di Montegranaro viene rimandato poche ore prima. Ma da allora ...

Advertising

globalistIT : Brutta l'Italia irresponsabile che salta l'appuntamento per il vaccino (non avvisa) e fa buttare la dose #Pfizer - piripentola : @SaryOtto Io me lo sento che mi salta anche l’appuntamento del 8 aprile. Sono stufa di arrangiarmi male e da sola - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia - Dopo lo scandalo sui presunti dati #Covid falsi, salta l'appuntamento con il bollettino reg… - Idl3 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19 ai dipendenti dell'assessorato alla Sanità, salta l'appuntamento - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19 ai dipendenti dell'assessorato alla Sanità, salta l'appuntamento -