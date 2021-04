Salerno, la Guardia di Finanza dispensa doni ai bimbi malati (VIDEO) (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Impegnati fortemente nei controlli anti covid e nelle attività ordinarie che fanno riferimento al corpo della Guardia di Finanza, le fiamme gialle di Salerno, guidate dal generale Danilo Petruccelli hanno trovato anche il tempo e la voglia di fare solidarietà, raccogliendo fondi per acquistare giocattoli che sono stati donati questa mattina all’associazione volontari ospedalieri. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina, presso la caserma della Guardia di Finanza di via Duomo. A margine dell’incontro, il comandante ha ribadito che durante questo fine settimana le fiamme gialle saranno impegnati in controlli più assidui e stringenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Impegnati fortemente nei controlli anti covid e nelle attività ordinarie che fanno riferimento al corpo delladi, le fiamme gialle di, guidate dal generale Danilo Petruccelli hanno trovato anche il tempo e la voglia di fare solidarietà, raccogliendo fondi per acquistare giocattoli che sono stati donati questa mattina all’associazione volontari ospedalieri. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina, presso la caserma delladidi via Duomo. A margine dell’incontro, il comandante ha ribadito che durante questo fine settimana le fiamme gialle saranno impegnati in controlli più assidui e stringenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

