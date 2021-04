Salerno, gli auguri e l’appello del presidente Strianese (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Questa è la seconda Santa Pasqua che siamo costretti a vivere in pandemia. A Pasqua e Pasquetta, cioè il 4 e il 5 aprile, tutta Italia sarà in zona rossa: non sarà possibile uscire se non per motivi di lavoro, salute, o urgenza. Vietato quindi spostarsi per turismo in questi giorni festivi”. Così il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, nel suo messaggio di auguri per le Festività pasquali. “Come sappiamo nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è consentito, in ambito regionale, lo spostamento, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questa è la seconda Santa Pasqua che siamo costretti a vivere in pandemia. A Pasqua e Pasquetta, cioè il 4 e il 5 aprile, tutta Italia sarà in zona rossa: non sarà possibile uscire se non per motivi di lavoro, salute, o urgenza. Vietato quindi spostarsi per turismo in questi giorni festivi”. Così ildella Provincia di, Michele, nel suo messaggio diper le Festività pasquali. “Come sappiamo nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è consentito, in ambito regionale, lo spostamento, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, gli #Auguri e l'appello del presidente #Strianese ** - germanshepard8 : RT @Rc95_inv: Da attore il mio riferimento era Enrico Maria Salerno. L'unico che copiavo,l'unico in cui mi sarei volentieri reincarnato.Er… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: Da attore il mio riferimento era Enrico Maria Salerno. L'unico che copiavo,l'unico in cui mi sarei volentieri reincarnato.Er… - toninog2 : Guido Salerno Aletta: Per gli Stati, la Grande Pacchia è già finita - Carmela_oltre : RT @Rc95_inv: Da attore il mio riferimento era Enrico Maria Salerno. L'unico che copiavo,l'unico in cui mi sarei volentieri reincarnato.Er… -