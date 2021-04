Ryanair lancia tre nuove rotte nazionali da Pescara Per Treviso, Alghero e Trapani (Di venerdì 2 aprile 2021) Pescara - Ryanair lancia il proprio operativo rivisto per l'estate 2021 su Pescara, con tre nuove rotte verso Treviso (da giugno), Alghero e Trapani (da luglio), operative con due frequenze settimanali. Previste 14 rotte in totale, oltre 40 voli a settimana, collegamenti con destinazioni come Girona e Malta, mete come Londra e Praga. I clienti italiani possono usufruire dell'offerta "Zero Supplemento Cambio Volo" nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l'occasione, Ryanair ha lanciato un'offerta speciale con tariffe disponibili da € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 3 aprile sul sito ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 2 aprile 2021)il proprio operativo rivisto per l'estate 2021 su, con treverso(da giugno),(da luglio), operative con due frequenze settimanali. Previste 14in totale, oltre 40 voli a settimana, collegamenti con destinazioni come Girona e Malta, mete come Londra e Praga. I clienti italiani possono usufruire dell'offerta "Zero Supplemento Cambio Volo" nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l'occasione,hato un'offerta speciale con tariffe disponibili da € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 3 aprile sul sito ...

