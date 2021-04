Rugby, Challenge Cup 2021: Treviso, con l’Agen una chance da non sprecare (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna la Challenge Cup, la seconda manifestazione europea di Rugby, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in questo weekend vanno in scena gli ottavi di finale. E al via ci sarà anche la Benetton Treviso, che dopo le delusioni del Guinness Pro 14 ha l’occasione di dare una svolta decisiva alla sua stagione. A Treviso, infatti, arriva l’Agen e per i biancoverdi la sfida non è certo proibitiva. Come la Benetton, anche i francesi stanno vivendo una stagione a dir poco fallimentare, con zero successi in venti partite nel Top 14, mentre nella prima fase – poi interrotta – della Challenge Cup hanno perso malamente in casa contro i London Irish prima di vincere solo a tavolino proprio contro la Benetton ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Torna laCup, la seconda manifestazione europea di, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in questo weekend vanno in scena gli ottavi di finale. E al via ci sarà anche la Benetton, che dopo le delusioni del Guinness Pro 14 ha l’occasione di dare una svolta decisiva alla sua stagione. A, infatti, arrivae per i biancoverdi la sfida non è certo proibitiva. Come la Benetton, anche i francesi stanno vivendo una stagione a dir poco fallimentare, con zero successi in venti partite nel Top 14, mentre nella prima fase – poi interrotta – dellaCup hanno perso malamente in casa contro i London Irish prima di vincere solo a tavolino proprio contro la Benetton ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Challenge IL XV BIANCOVERDE PER GLI OTTAVI DI CHALLENGE CUP CONTRO AGEN Tornano a Monigo i Leoni che per la prima volta nella loro storia affrontano la fase ad eliminazione diretta di una coppa europea, in questo caso la European Rugby Challenge Cup. Lo fanno per l'ottavo di finale che vedrà frapposti i biancoverdi ad Agen, come aveva deciso il sorteggio di Losanna ad inizio marzo. L'estrazione aveva pure stabilito che domani (...

Bruno, una freccia per l'Europa: 'La meta è questione d'istinto' Uno che si prova sempre Lo farà anche oggi a Parma (ore 16, diretta Sky Sport Arena) nell'ottavo di Challenge contro il Bath. "Per noi è importante, non giochiamo mai partite da dentro o fuori - ...

Challenge Cup: la formazione del Benetton che riceve l'Agen OnRugby Bruno, una freccia per l'Europa: "La meta è questione d'istinto" L’ala e i bianconeri oggi alle 16 sfidano Bath negli ottavi di Challenge: "Ci provo sempre, anche quando mi capita di giocare in mischia..." ...

Rugby, Challenge Cup: Zebre, contro Bath ci si gioca i quarti di finale Torna la Challenge Cup, la seconda manifestazione europea di rugby, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in ...

