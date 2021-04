Rt nazionale scende a 0 | 98 | l' incidenza rallenta Ieri oltre 300mila vaccinazioni | Si corre

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021)a 0,98, sotto la soglia d’allarme di 1, il valore dell’Rtcontro l?1,08 della scorsa settimana e l?1,16 di due settimane fa. L’si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Sono questi i valori che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi. Il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del governo, hanno iniziato are. Nella giornata diabbiamo superato la soglia delleinoculazioni al giorno. Continua campagna di immunizzazione. Avanti insieme per far ripartire l’Italia ??— Mariastella Gelmini (@msgelmini) April 2, 2021 Intanto la campagna vaccinale va avanti. “Il ...