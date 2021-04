Rosa Di Grazia ha partecipato a Miss Mondo: la foto di qualche anno fa (Di venerdì 2 aprile 2021) Rosa Di Grazia a Miss Mondo Sono ormai settimane che Rosa Di Grazia è al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto infatti la ballerina di Amici 20 ha diviso il web, e mentre in molti la sostengono e la supportano, tanti altri sono dello stesso parere di Alessandra Celentano e continuano ripetutamente ad attaccarla. Nonostante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 2 aprile 2021)DiSono ormai settimane cheDiè al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto infatti la ballerina di Amici 20 ha diviso il web, e mentre in molti la sostengono e la supportano, tanti altri sono dello stesso parere di Alessandra Celentano e continuano ripetutamente ad attaccarla. Nonostante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Grazia_Deliso : @flawslou Ma Deddy, dai!!! Che poi, già mi fa arrabbiare il fatto che siano arrivati a quel punto, perché la giuria… - Oksana73949956 : RT @aleessialeo: io sono nera, se esce deddy al posto di rosa non rispondo delle mie azioni, cerco su google il numero della redazione come… - aleessialeo : io sono nera, se esce deddy al posto di rosa non rispondo delle mie azioni, cerco su google il numero della redazio… - infoitcultura : Amici 20, Stefano De Martino e Rosa Di Grazia: il 'like' sospetto - KINGPRIMO : Prima che arrivi la via della grazia. E dopo i tuoi sono petali di rosa dietro i tuoi piedi. Mentre la tua… -