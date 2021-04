Roopkund | il mistero del lago degli scheletri

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 2 aprile 2021) A circa 5000 metri sul livello del mare, sull’Himalaya in India, esiste il piccolodi appena 40 metri di diametro e profondo 3 metri che nasconde unirrisolto: sul suo fondo sono depositati glidi circa 300 individui. Il, data l’altitudine, è ghiacciato per quasi tutto l’anno. Nell’unico mese in cui i ghiacci si ritirano le ossa sono ben visibili. La scoperta fu fatta negli anni ’40 e da allora si cerca di capire da dove arrivino questie come sono decedute queste persone. Sulla vicenda non mancano ovviamente le leggende. La più diffusa narra che un re con al seguito la sua corte si stesse recando al santuario di Nanda Devi (Dea dispensatrice di beatitudine) sul massiccio dell’Himalaya, ma la dea infastidita dalla presenza umana li abbia ...