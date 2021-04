Ronaldo, vale 64mila euro la fascia da capitano gettata in Serbia (Di venerdì 2 aprile 2021) E' di 64 mila euro la cifra che in Serbia sono riusciti a raccogliere mettendo all'asta la fascia di capitano che Cristiano Ronaldo aveva gettato sul terreno di gioco , a Belgrado, durante Serbia - ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) E' di 64 milala cifra che insono riusciti a raccogliere mettendo all'asta ladiche Cristianoaveva gettato sul terreno di gioco , a Belgrado, durante- ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo vale Ronaldo, vale 64mila euro la fascia da capitano gettata in Serbia ... con la palla calciata da Ronaldo che aveva chiaramente oltrepassato la linea di porta. Il campione portoghese, arrabbiatissimo, si era sfilato la fascia di capitano gettandola via sul campo. Il ...

Marchisio: "Resti chi ha voglia di lottare. Stagione fallimentare senza Champions" ...restare solo se pensa di avere ancora tanto da dare Cristiano Ronaldo? Se ha ancora fame e voglia di vincere e se il suo atteggiamento è positivo per la squadra mi auguro che resti. Discorso che vale ...

Ronaldo, vale 64mila euro la fascia da capitano gettata in Serbia Corriere dello Sport.it Marchisio: “Juve, addio Scudetto. Resti chi ha voglia di lottare. Su Pirlo e Ronaldo…” Cristiano Ronaldo? Se ha ancora fame e voglia di vincere e se il suo atteggiamento è positivo per la squadra mi auguro che resti. Discorso che vale per tutti, in particolare per lo zoccolo duro: dopo ...

Juventus, Marchisio ‘punge’ Dybala e Cristiano Ronaldo In casa Juventus parla alla vigilia del derby col Torino il grande ex Marchisio: stoccata a Dybala e Cristiano Ronaldo ...

