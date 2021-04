Ronaldo, fascia da capitano venduta a 64 mila euro: ricavato in beneficenza (Di venerdì 2 aprile 2021) fascia Ronaldo venduta a 64 mila euro: il ricavato sarà utilizzato per pagare le cure a un bimbo serbo malato È stata venduta la fascia da capitano gettata da Cristiano Ronaldo alla fine di Serbia-Portogallo, un gesto di rabbia per il gol non concesso allo scadere. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La notizia della vendita della fascia è stata data dai media serbi, che spiegano che il ricavato dell’asta benefica andrà a beneficio delle cure di un bambino serbo gravemente malato di atrofia muscolare spinale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021)a 64: ilsarà utilizzato per pagare le cure a un bimbo serbo malato È stataladagettata da Cristianoalla fine di Serbia-Portogallo, un gesto di rabbia per il gol non concesso allo scadere. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La notizia della vendita dellaè stata data dai media serbi, che spiegano che ildell’asta benefica andrà a beneficio delle cure di un bambino serbo gravemente malato di atrofia muscolare spinale. Leggi su Calcionews24.com

