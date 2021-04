Roma, tre rom sorprese a svaligiare degli appartamenti: Poliziotta che abita nel palazzo sventa i colpi (Di venerdì 2 aprile 2021) Due ragazze nomadi (N.G. e N.P., queste le sue iniziali) entrambe diciottenni, con precedenti di Polizia, sono state arrestate dagli uomini del commissariato Appio per rapina impropria e furto in appartamento. Una terza, minorenne, è stata denunciata per furto. E’ successo ieri intorno a mezzogiorno. Roma, furti sventati grazie ad una Poliziotta che viveva nel condominio Le tre sono state colte in flagranza di reato mentre tentavano di svaligiare alcuni appartamenti dello stabile in via Arrigo Davila. Nel frangente le malviventi, per tentare di fuggire, hanno anche spintonato una Poliziotta fuori dal servizio intervenuta in quanto abita li. All’atto della perquisizione sono state trovate in possesso di gioielli risultati rubati poco prima in un appartamento in via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Due ragazze nomadi (N.G. e N.P., queste le sue iniziali) entrambe diciottenni, con precedenti di Polizia, sono state arrestate dagli uomini del commissariato Appio per rapina impropria e furto in appartamento. Una terza, minorenne, è stata denunciata per furto. E’ successo ieri intorno a mezzogiorno., furtiti grazie ad unache viveva nel condominio Le tre sono state colte in flagranza di reato mentre tentavano dialcunidello stabile in via Arrigo Davila. Nel frangente le malviventi, per tentare di fuggire, hanno anche spintonato unafuori dal servizio intervenuta in quantoli. All’atto della perquisizione sono state trovate in possesso di gioielli risultati rubati poco prima in un appartamento in via ...

CarloCalenda : #Meloni chiede un miliardo all’anno per Roma. Noi ne chiediamo due. E sappiate che se la Raggi ne chiederà tre noi… - repubblica : Covid, due morti in tre giorni nella grande distribuzione. La rabbia dei sindacati:'Perché non siamo stati vaccinat… - Agenzia_Ansa : Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vi… - 1970Germano : Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) nell’Università Roma Tre Esperienza decennale di #telelavoro e… - CorriereCitta : Roma, tre rom sorprese a svaligiare degli appartamenti: Poliziotta che abita nel palazzo sventa i colpi -