(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Credo che Carlo Calenda abbia l’energia, lail metodo per poter affrontare una sfida del genere, è chiaro che dobbiamo trovare le modalità per creare unache consenta questo tipo di percorso. Le primarie, coma ha ribadito Letta, possono essere uno strumento valido e possono essere utili”. Lo ha detto Irene, a ‘Linkiesta talks’, parlando delle elezioni per ildi Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Linkiesta : «Roma ha bisogno di essere governata. Credo che @CarloCalenda possa rompere alcuni monopoli» dice @emmabonino al… - Linkiesta : «Credo che @CarloCalenda possa essere il prossimo sindaco di Roma», dice @giorgio_gori al #LinkiestaTalks. ?? Segu… - TIZIANAPOESIA : RT @mariolavia: === Tinagli: Calenda ha l'energia e la competenza per fare il sindaco di Roma #LinkiestaTalks - TV7Benevento : **Roma: Tinagli, 'Calenda ha capacità per fare il sindaco ma creiamo alleanza con primarie'**... - MaryJaneLover95 : RT @Linkiesta: «Roma ha bisogno di essere governata. Credo che @CarloCalenda possa rompere alcuni monopoli» dice @emmabonino al #LinkiestaT… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Tinagli

Metro

Significa, secondo, "portare insieme tradizioni diverse per perseguire una visione comune ... Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a, si tiene a distanza dal Pd. "Abbiamo ...Quanto emerso dal dibattito di ogni circolo sarà inviato al partito aper confluire in una ...un incontro on line con tutti i 720 segretari toscani e la vicesegretaria nazionale Irene. "Si ...Si sono concluse ieri le riunioni dei 720 circoli del Pd in Toscana che hanno prodotto un proprio documento politico a partire dai 21 punti della ...Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo intervenire perchè le persone esposte siano protette. Quando la libertà di scelta va a influenzare la salute degli altri cittadini bisogna intervenire. Siamo sicur ...