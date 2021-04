Roma, tamponi negativi per il gruppo squadra: buone notizie per Fonseca (Di venerdì 2 aprile 2021) buone notizie per Paulo Fonseca in vista della gara contro il Sassuolo: tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra buone notizie anche per Paulo Fonseca dagli ultimi tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra: tutti negativi i calciatori giallorossi in vista della gara contro il Sassuolo. Sospiro di sollievo soprattutto per i calciatori impegnati in con la nazionale italiana, dopo il cluster all’interno dello staff azzurro che ha portato anche alla positività di Leonardo Bonucci, unico calciatore al momento contagiato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021)per Pauloin vista della gara contro il Sassuolo: tuttieffettuati sulanche per Paulodagli ultimieffettuati ieri sul: tuttii calciatori giallorossi in vista della gara contro il Sassuolo. Sospiro di sollievo soprattutto per i calciatori impegnati in con la nazionale italiana, dopo il cluster all’interno dello staff azzurro che ha portato anche alla positività di Leonardo Bonucci, unico calciatore al momento contagiato. Leggi su Calcionews24.com

