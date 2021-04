Advertising

PagineRomaniste : #Pastore: 'La mia situazione con la Roma non è facilissima. Mi piacerebbe essere attivo e giocare' #ASRoma - forzaroma : #Pastore tra la chance col #Sassuolo e il #Talleres: 'Ci sto parlando, a giugno si riapre tutto' #ASRoma - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Sassuolo-Roma: Pastore è pronto, Fonseca gli darà spazio nel secondo tempo #AsRoma - sportli26181512 : #Roma, #Pastore vuole tornare al Talleres: 'Sento il presidente, a giugno vediamo': Il trequartista argentino ha co… - g_iallorossi : Javier #Pastore allo staff di #Fonseca: 'Datemi un'occasione'. Il Flaco è convinto di poter incidere anche in poc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pastore

- Javierscalda i motori, domani contro il Sassuolo potrebbe finalmente tornare in campo dopo nove mesi di stop per finrotunio. Il suo futuro però non sarà allae lo stesso ...I rapporti sono a dir poco ottimi, ma prima di pensare al futurovuole regalarsi ancora qualche anno da calciatore. Laha necessità di cederlo, soprattutto per lo stipendio, lui non ha ...Sembra essere finalmente arrivato il momento di rivedere Javier Pastore in campo: il trequartista argentino ... (LAROMA24) Sono trascorsi 4 anni dal suo ritorno alla Roma ma il capitano giallorosso ha ...ROMA - Javier Pastore scalda i motori, domani contro il Sassuolo potrebbe finalmente tornare in campo dopo nove mesi di stop per finrotunio. Il suo futuro però non sarà alla Roma e lo stesso trequarti ...