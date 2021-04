Roma, minacce choc al Ministro Speranza: «Lockdown? Ti ammazziamo la famiglia. Ti seppelliamo vivo» (Di venerdì 2 aprile 2021) Gravi minacce al Ministro della Salute Roberto Speranza, le forze dell’ordine risalgono agli autori. Le articolate e complesse indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma e i militari del Reparto Operativo del NAS. Gli accertamenti hanno ristretto il campo alle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna. In queste località sono partiti 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani. Le persone coinvolte sono ritenute responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al Ministro della Salute Roberto Speranza. minacce al Ministro della Salute Roberto Speranza A essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Gravialdella Salute Roberto, le forze dell’ordine risalgono agli autori. Le articolate e complesse indagini sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica die i militari del Reparto Operativo del NAS. Gli accertamenti hanno ristretto il campo alle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna. In queste località sono partiti 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani. Le persone coinvolte sono ritenute responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte aldella Salute Robertoaldella Salute RobertoA essere ...

