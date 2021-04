Roma-Lido, si sganciano cavi alta tensione: paura sul treno – Video (Di venerdì 2 aprile 2021) paura sulla Roma-Lido. Intorno alle 13 di oggi, tra Tor di Valle e Magliana, i cavi della linea area del treno Roma-Lido si sono staccati provocando un principio di incendio. Il macchinista, che ha segnalato immediatamente quanto stava avvenendo, ha permesso un rapido intervento sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco che hanno evacuato dai convogli trenta persone, nessuna delle quali ferite. “Dopo l’interruzione sulla Roma-Lido nel tratto Piramide-Acilia per un incendio dovuto al cedimento del cavo di alimentazione della linea aerea, è in corso il sopralluogo tecnico di Atac, presenti anche i funzionari della Regione Lazio”, ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021)sulla. Intorno alle 13 di oggi, tra Tor di Valle e Magliana, idella linea area delsi sono staccati provocando un principio di incendio. Il macchinista, che ha segnalato immediatamente quanto stava avvenendo, ha permesso un rapido intervento sul posto dei poliziotti e dei vigili del fuoco che hanno evacuato dai convogli trenta persone, nessuna delle quali ferite. “Dopo l’interruzione sullanel tratto Piramide-Acilia per un incendio dovuto al cedimento del cavo di alimentazione della linea aerea, è in corso il sopralluogo tecnico di Atac, presenti anche i funzionari della Regione Lazio”, ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio ...

CarloCalenda : Il non rifacimento della Roma-Lido e’ uno dei grandi misteri. I soldi ci sono da tempo, gli interventi possono esse… - GiuseppeCigiu : RT @iltrenoromalido: Un treno esplosivo! Sembra il set di un film, una roba tipo assalto alla diligenza, ma non è il Far West è la #RomaLi… - StefanoDeloren1 : RT @iltrenoromalido: Un treno esplosivo! Sembra il set di un film, una roba tipo assalto alla diligenza, ma non è il Far West è la #RomaLi… - bundolo48 : RT @iltrenoromalido: Un treno esplosivo! Sembra il set di un film, una roba tipo assalto alla diligenza, ma non è il Far West è la #RomaLi… - DippiAlessandro : @virginiaraggi Farà scintille come la Roma-lido!? Sistema quello che c'è prima di annunciare quello che ci sarà, forse, tra 10 anni ... -