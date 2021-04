Roma, la Via Crucis ancora nel segno della pandemia: i ragazzi protagonisti della celebrazione in piazza San Pietro (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Via Crucis in una piazza San Pietro deserta a causa del coronavirus - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Un anno dopo l'inizio della pandemia , nella notte della Via Crucis , la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 aprile 2021) commenta Viain unaSandeserta a causa del coronavirus - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Un anno dopo l'inizio, nella notteVia, la ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - Radio1Rai : ??Minacciavano via mail il ministro Roberto #Speranza. Indagate 4 persone per minaccia aggravata. Disposte perquisiz… - welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 28 di #propagandalive - sarbatore_ : @sallycanwaitt Federazione Italiana Giuoco Calcio Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma. Centralino: 0684911 - RosannaVaroli : Mafia a Ostia, a processo Salvatore Casamonica e due avvocati -