Roberto Cavalli chiude la fabbrica di Firenze dopo 51 anni | cosa succede ora al brand e ai lavoratori

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 aprile 2021) A soli 4 giorni dall’annuncio di un cambio di rotta in casa, ecco cheben 51la storicadia Sesto Fiorentino.che nell’ultimo anno le collezioni erano state disegnate da un team interno, la maison ha scelto un nuovo direttore creativo che prenderà il posto di Peter Dundas e del suo successore Paul Surridge: si tratta di Fausto Puglisi, che dovrebbe portare aria di innovazione.il lancio nelsystem grazie a Dolce & Gabbana, Puglisi ha vestito alcune delle più grandi star, come Beyoncé e Madonna. Ma tutto questoin un momento delicatissimo per l’azienda. Lo stabilimento dello storicodi moda ...