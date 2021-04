Rivolta contro Macron il presuntuoso: “Credeva di saperne di più dei medici ma ha sbagliato tutto” (Di venerdì 2 aprile 2021) La parabola in picchiata di Emmanuel Macron. Una volta osannato come il Napoleone del 2000, oggi mezza Francia è in Rivolta contro di lui. A partire da quei media che l’avevano tanto celebrato. La gestione della pandemia è stato un disastro, i numeri lo inchiodano. Il presidente francese oggi è criticato da tutti. E intanto Marine Le Pen è avanti nei sondaggi, con il voto del 2022 che incombe. Libero racconta di un Macron massacrato dopo tante figuracce. Se c’è un leader in Europa che si è giocato tutto il credito accordatogli dai media di mezzo mondo, questo è stato il presidente francese. Con 50.000 contagi al giorno, la Francia è al collasso “Il mantenimento delle scuole aperte, nonostante le critiche e gli ammonimenti ricevuti dal personale sanitario, era uno dei motivi di orgoglio di Emmanuel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) La parabola in picchiata di Emmanuel. Una volta osannato come il Napoleone del 2000, oggi mezza Francia è indi lui. A partire da quei media che l’avevano tanto celebrato. La gestione della pandemia è stato un disastro, i numeri lo inchiodano. Il presidente francese oggi è criticato da tutti. E intanto Marine Le Pen è avanti nei sondaggi, con il voto del 2022 che incombe. Libero racconta di unmassacrato dopo tante figuracce. Se c’è un leader in Europa che si è giocatoil credito accordatogli dai media di mezzo mondo, questo è stato il presidente francese. Con 50.000 contagi al giorno, la Francia è al collasso “Il mantenimento delle scuole aperte, nonostante le critiche e gli ammonimenti ricevuti dal personale sanitario, era uno dei motivi di orgoglio di Emmanuel ...

