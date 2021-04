Ritardi vaccini Covid, lo sfogo di Chiara Ferragni: ‘La nonna 90enne di Fedez vaccinata solo perché siamo famosi’ (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono incazzata perché da più di un anno siamo chiusi in casa, i bambini non vanno a scuola e si chiede di avere pazienza e tenere duro. Da un anno gli errori di chi dovrebbe prendersi cura di tutti noi si susseguono. Prima non riescono a comprare mascherine reagenti e tamponi, poi saltano i tracciamenti dei contagi e adesso questo casino con i vaccini». Sono queste alcune delle frasi pronunciate e pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez nelle loro “stories” in merito ai Ritardi nelle vaccinazioni nella Regione Lombardia. Ritardi che, fino a pochi giorni fa, includevano anche la famiglia di Fedez. Il rapper, marito della Ferragni, aveva fatto presente che i Ritardi nelle vaccinazioni erano così gravi che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) «Sono incazzatada più di un annochiusi in casa, i bambini non vanno a scuola e si chiede di avere pazienza e tenere duro. Da un anno gli errori di chi dovrebbe prendersi cura di tutti noi si susseguono. Prima non riescono a comprare mascherine reagenti e tamponi, poi saltano i tracciamenti dei contagi e adesso questo casino con i». Sono queste alcune delle frasi pronunciate e pubblicate danelle loro “stories” in merito ainelle vaccinazioni nella Regione Lombardia.che, fino a pochi giorni fa, includevano anche la famiglia di. Il rapper, marito della, aveva fatto presente che inelle vaccinazioni erano così gravi che ...

